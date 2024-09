De virada, Internacional derrota o São Paulo no MorumBIS

Colorado não se abalou com a desvantagem no início do jogo e construiu uma vitória com autoridade diante do Tricolor

Neste domingo (22), o Internacional derrotou o São Paulo por 3 a 1, no MorumBIS, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Colorado saíram com Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Patrick. O Tricolor anotou com Luciano. Com o resultado, o time gaúcho fica na oitava colocação, com 41 pontos. Enquanto isso, o Tricolor é o quinto, com 44 pontos.

Calendário

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo busca a recuperação diante do Corinthians, no Mané Garrincha, em Brasília. O Internacional faz jogo atrasado diante do Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

Primeiro Tempo

O São Paulo iniciou com o pé no acelerador. Com poucos segundos, Lucas Moura ganhou de cabeça do zagueiro e exigiu milagre de Rochet. Poucos minutos depois, Luciano abriu o marcador. Lucas Moura fez jogada pela esquerda e cruzou para o camisa 10, que dominou e bateu forte para chacoalhar a rede.