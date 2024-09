Cuiabá x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Cuiabá e Cruzeiro jogam neste domingo (22/9), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado é o penúltimo colocado, com 22 pontos e precisa da vitória. Já a Raposa está na sétima colocação, com 41 pontos entrará na zona de classificação para a Libertadores se conseguir o triunfo. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que começa a sua jornada Esportiva às 17h (de Brasília). Com a bola rolando, a narração é de Diego Mazur.

