Colo-Colo tem ‘privilégio’ antes de decisão pela Libertadores

Na verdade, o time dirigido pelo técnico Jorge Almirón não terá qualquer desgaste como prévia do embate continental. Isso porque o calendário nacional do Cacique já previa uma folga entre o primeiro e o segundo confronto com o River. Dentre os oito times que seguem vivos pela disputa da Libertadores, aliás, o Colo-Colo é o único time que está nessa condição.

Além da Liberta, o clube de Santiago ainda disputa duas competições de âmbito nacional na temporada, casos da Copa Chile e do Campeonato Chileno. No torneio eliminatório, a situação é bem difícil, já que perdeu o primeiro jogo, diante do Magallanes, por 3 a 0. Com isso, precisa reverter o quadro como mandante, na volta, em duelo com data ainda a ser definida.

Em relação a liga local, a situação é mais favorável mesmo que exista certa distância para a ponta da tabela. Dono de 45 pontos em 22 jogos, o Cacique tem sete unidades a menos que a Universidad de Chile. Porém, com dois jogos a menos para disputar.

Apesar das condições favoráveis no fim de semana, a promessa é de grande dificuldade para seguir adiante na Libertadores. Algo, aliás, suportado pelo caráter histórico onde, em nove partidas contra o River Plate, os chilenos saíram vencedores apenas uma vez.