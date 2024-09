Clássico na Áustria tem confusão entre torcedores no fim

O fim do principal clássico na Áustria foi marcado por episódios negativos. Isso porque os torcedores de Rapid e Austria Viena entraram em confronto, após o embate entre as equipes, neste domingo (22). Tal conflito ocorreu devido a grande rivalidade entre as torcidas. Principalmente após as provocações com a vitória de 2 a 1 do Rapid.

Posteriormente, pela gravidade da briga, a polícia de choque precisou intervir e entrar no campo com o objetivo de dar fim a briga generalizada. Com o resultado positivo, o Rapid Viena assumiu virtualmente a liderança do campeonato austríaco. Até o momento, a equipe já soma 14 pontos depois de sete jogos. Apesar disso, a primeira colocação ainda está ameaçada. Afinal, o RB Salzburg, atual quinto colocado, conta com duas partidas a menos e tem 10 pontos. Na mesma situação se encontra o Stum, em quarto lugar, com 12 pontos e que ainda deve um compromisso.