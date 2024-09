Cássio lamenta empate do Cruzeiro e analisa próximos jogos no Mineirão

Goleiro do time mineiro enaltece seu antigo companheiro Walter, do Cuiabá, e também comenta duelos contra Libertad e Vasco

O Cruzeiro desperdiçou uma grande oportunidade de entrar no G5 ao empatar com o Cuiabá fora de casa. Contudo, se não fosse o goleiro Cássio, a situação poderia ser pior; afinal, ele salvou o time mineiro da derrota.

Cássio, aliás, ainda no primeiro tempo, salvou o Cruzeiro em pelo menos três oportunidades. Assim, o goleiro falou com a imprensa no final da partida e elogiou Walter, do Cuiabá.

