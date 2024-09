Brazuca marca para o Arsenal, que, fora de casa, empata com City

No jogo mais esperado da rodada 5 da Premier League, Manchester City e Arsenal, dois dos maiores favoritos ao título da Premiere League 2024/25 se enfrentaram no Etihad Stadium, neste domingo (22/9). E os londrinos quase conseguiram resultado excepcional. Afinal, foram até a casa dos atuais tetracampeões (feito inédito na Inglaterra). Viram Haaland abrir o placar para os Citizens e atingir marca histórica. Contudo, ainda primeiro tempo, os Gunners viraram com o italiano Calafiori e o brasileiro Gabriel Magalhães. Na etapa final, o time da casa massacrou, mas só foi conseguir o empate com Stones, aos 52 da etapa final.

O Arsenal foi guerreiro. Afinal, desde o fim do primeiro tempo jogar com um a menos (Trossard expulso) e por pouco não venceu. Assim, vai aos 11 pontos, em quarto lugar. Caso vencesse, seria o líder. Já o City perde a campanha 100%, mas segue em primeiro lugar com 13 pontos. LIverpol e Aston Villa tem 12.

Recorde de Haaland

O Manchester City já tinha criado duas boas oportunidades quando, aos nove minutos, Savinho fez grande jogada pela direita, cortando para o meio e tocando para a entrada em velocidade de Haaland. Desmarcado, o norueguês entrou na área e bateu para fazer 1 a 0. Seu décimo gol na temporada e centésimo pelo Manchester City.