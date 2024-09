Botafogo alcança feito histórico com vitória no clássico contra o Fluminense

A vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Fluminense, graças a um já nos acréscimos do clássico do último sábado (21), no Maracanã, representou um feito histórico. Isso porque o resultado permitiu que o Glorioso alcançasse uma sequência de seis vitórias consecutivas sobre o rival, batendo, assim, um recorde que já pertencia ao próprio clube alvinegro.

A invencibilidade do Botafogo no Clássico Vovô já dura dois anos e três meses. No caso, já são sete partidas sem perder, com seis triunfos e um empate. Aliás, a sua última derrota ocorreu em 26 de junho de 2022, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Tricolor das Laranjeiras garantiu um resultado positivo por 1 a 0, gol marcado pelo zagueiro Manoel.