Boavista x Benfica: onde assistir e escalações

Encarnados almejam segunda vitória consecutiva no Campeonato Português, assumir a terceira colocação e colar nos rivais Crédito: Jogada 10

O Benfica vai ao Porto enfrentar o Boavista, nesta segunda-feira (23), às 16h45 (de Brasília), no estádio do Bessa. O embate pela sexta rodada do Campeonato Português pode permitir aos Encarnados a colarem no pelotão de cima do torneio. As equipes chegam em momentos distintos para o confronto. Onde assistir A partida terá a transmissão exclusiva do serviço de streaming Disney+.

Como chega o Boavista Mesmo ainda no início do campeonato, os donos da casa já se encontram em situação complicada. Afinal, conquistou apenas um triunfo em seus cinco jogos até aqui na liga portuguesa. Por sinal, o Boavista não vence há quatro rodadas no torneio. Com isso, se encontra na 15ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento, com somente cinco pontos. Portanto, graças a este cenário, o técnico Bacci vem sendo bastante pressionado. O lateral-esquerdo Bruno Onyemaechi e o meio-campista Ilija Vukotic foram os destaques da equipe no último compromisso. Isso porque foram os autores dos gols do Boavista no empate em 2 a 2 com o Estrela Amadora. O possível 11 inicial é: Tomé Sousa; Pedro Gomes, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi e Filipe Ferreira; Ilija Vukotic, Ibrahima Camara e Sebastián Pérez; Gonçalo Miguel, Robert Bozenik e Salvador Agra.