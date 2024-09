Betis x Mallorca: onde assistir e escalações

Times encerram a jornada desta edição do Campeonato Espanhol. Ex-Barcelona, brasileiro Roque estará em campo

Betis e Mallorca encerram, nesta segunda-feira (23), às 16h, a sexta rodada desta edição do Campeonato Espanhol. O encontro será no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, na pitoresca Andaluzia. Os rivais somam oito pontos e estão colados na tabela. No entanto, a equipe alviverde leva vantagem nos critérios de desempate e, por isso, fica à frente, na nona posição. Além disso, ainda tem um duelo a menos em comparação ao próximo oponente.

Os béticos chegam com moral elevado após duas vitórias consecutivas, com destaque para Lo Celso, ex-Paris Saint-Germain (FRA). Outra arma importante é o centroavante Roque, emprestado pelo Barcelona. O garoto brasileiro já desencantou pelo clube do Sul da Espanha e está faminto por balançar redes mais vezes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O time do técnico Manuel Pellegrini deve formar com: Silva; Bellerín, Natan, Llorente e Perraud; Roca, Altimira e Lo Celso; Fornals, Abde e Roque.