Auxiliar do Grêmio valoriza inteligência dos jogadores e estratégia de Renato

Tricolor Gaúcho não contou com seu técnico na beira do campo, então coube a Marcelo Sales atuar na vitória sobre o Flamengo, na Arena

O Grêmio não fez um grande jogo, mas conseguiu vencer o Flamengo e se afastar da zona de rebaixamento. Sem Renato Gaúcho à beira do campo, a missão de comandar o time ficou com Marcelo Sales. O auxiliar técnico aproveitou para elogiar seus jogadores e destacou bastante a inteligência deles.

“Quando se trabalha com jogadores inteligentes e valorizados, isso sempre cria uma dificuldade. Eles podem criar uma situação que desequilibra a marcação, quebra uma linha e expõe a equipe a um detalhe”, destacou Salles sobre a qualidade do adversário, mesmo sem a equipe principal. “Procuramos, no intervalo, ajustar o comportamento, os movimentos que vinham fazendo, controlar o domínio orientado e entender os detalhes do jogo para realmente vencer nos detalhes, como fizemos hoje”, falou Marcelo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja como foi o jogo: Grêmio vence o Flamengo e respira na briga contra a degola