Anápolis vence o Retrô e abre vantagem na final da Série D

Clube goiano faz 2 a 1 em seus domínios e agora precisa apenas do empate para confirmar o título nacional

O Anápolis deu um passo importante rumo ao título da Série D do Brasileirão ao derrotar o Retrô neste domingo (22), no primeiro jogo da decisão. O duelo aconteceu no estádio Jonas Duarte, em Goiás.

Kevyn abriu o placar para o Tricolor no primeiro tempo, mas Denilson empatou para o time visitante. Breno, no entanto, garantiu a vitória ao marcar o segundo gol na segunda etapa, dando ao Anápolis a vantagem de poder empatar na grande final.

Anápolis precisa do empate e Retrô vencer por dois gols de diferença

No jogo de volta, o Retrô precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo normal. Uma vitória por apenas um gol levará a decisão para os pênaltis, enquanto um novo triunfo ou empate dará o título ao Anápolis.