Abel, do Palmeiras, brinca sobre descanso e cita briga pelo título: ‘Um jogo de cada vez’

Técnico revela que está mais leve com as semanas cheias, sem viagens longas, e adota cautela sobre a disputa pelo sonhado tri

Embalado e na caça ao líder Botafogo, o Palmeira alcançou a marca de cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Isso acontece justamente no momento em que a equipe paulista deixou as Copas e só tem a competição de pontos corridos até o fim da temporada. Assim o técnico Abel Ferreira revelou que está mais com semanas cheias para treinar o time.

“A primeira parte da pergunta é que focamos no que controlamos e temos tempo para treinar e viver. Isso nos dá, de uma certa forma, uma felicidade interior, focados no treino, estamos 100% focados no jogo e quando ir para casa focar na nossa família. O lado emocional tem a ver com o desligar a ficha e descansar”, disse Abel Ferreira.

“Eu me sinto mais leve, tranquilo, durmo melhor, não tem tanta viagem. Minha esposa agradece, fala que estou mais bem humorado em casa, isso é bom. Esse descanso nos dá anos de vida”, completou.