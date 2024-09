Ypiranga x Londrina: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes ainda não venceram no quadrangular final da Série C, mas seguem sonhando com acesso para a Série B e duelam neste domingo (22) Crédito: Jogada 10

De olho na briga pelo acesso e em busca da primeira vitória no quadrangular da Série C, o Ypiranga enfrentará neste domingo (22) o Londrina. O jogo será no Estádio Colosso, no Rio Grande do Sul. Ypiranga e Londrina voltarão a se enfrentar após o empate por 2 a 2 na terceira rodada. Os dois times estão em terceiro e quarto lugares, respectivamente no Grupo B. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir: Dazn e o canal Nosso Futebol transmitem ao vivo. Como chega o Ypiranga Em terceiro lugar no Grupo B, com três pontos em três rodadas, o time gaúcho segue sonhando com o acesso à segunda divisão. No entanto, o ataque precisa melhorar, já que marcou apenas dois gols na fase final da Série C. O atacante Jhonathan Ribeiro é a principal esperança de gols.