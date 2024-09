Volante do Fluminense deixa Maracanã de ambulância

Nonato, que entrara pouco tempo antes, sofreu choque de cabeça com Marçal, do Botafogo, e ficou desacordado; ele passará a noite internado

O volante Nonato, do Fluminense, precisou deixar o Maracanã de ambulância antes mesmo do fim do clássico com o Botafogo, disputado neste sábado (21), e vencido pelo Glorioso por 1 a 0. Ele se envolveu num choque de cabeça com o lateral adversário Marçal e foi para o Hospital Quinta D’or, na zona norte do Rio de Janeiro, onde passará a noite internado, segundo informações do “ge”.

O lance ocorreu pouco antes dos acréscimos do segundo tempo. Nonato, que entrara aos 22′ da etapa final, foi disputar bola aérea com Marçal e chegou antes. No entanto, o lateral botafoguense cabeceou em cheio o rosto do meia tricolor, que caiu sentindo dores e sangrando. Ele chegou a ficar desacordado por alguns momentos, segundo informações do próprio clube.

