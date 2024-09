Vini, Rodrygo e Mbappé comandam virada do Real Madrid

O Real Madrid levou um susto. Mas contou com o trio Mbappé, Vini Jr. e Rodrygo para virar em cima do Espanyol por 4 a 1, neste sábado (21), em casa, no Estádio Santiago Bernabéu, pela sexta rodada desta edição do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Real Madrid, segundo colocado de La Liga, encosta no líder Barcelona. Os Merengues têm 14 pontos, contra 15 dos Culés, que ainda entram em campo nesta rodada. Os catalães visitam o Villarreal, neste domingo (22), no Madrigal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já o Espanyol, sem protagonismo, fica em 13º lugar, com sete.