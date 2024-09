Vasco arranca empate com Flu em semifinal do Carioca Sub-20

Cruz-Maltinos e tricolores ficam no 1 a 1 em Xerém, e Vasco joga pelo empate no próximo sábado (28), em São Januário

Vasco e Fluminense empataram em 1 a 1, neste sábado (21), em Xerém, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca Sub-20. Fabinho abriu o placar para o Tricolor, cobrando pênalti sofrido por Isaac, e Euder empatou aos 46 do segundo tempo.

Como o Vasco teve a melhor campanha na primeira fase (primeiro lugar, com 27 pontos em 11 jogos), o Cruz-Maltino joga pelo empate na partida da volta. Esta, aliás, está marcada para o próximo sábado (28), às 10h, em São Januário. Na outra semifinal, encontram-se Flamengo e Boavista, que também empataram em 1 a 1. O Fla leva a vantagem e decidirá em casa. Os finalistas, aliás, garantem vaga na Copa do Brasil da categoria no ano que vem.

O Jogo

A partida começou com um ritmo acelerado, com o Vasco dominando os primeiros minutos. O Fluminense viu a sua situação piorar aos 14, afinal, o lateral-esquerdo Esquerdinha, que já jogou no profissional, foi expulso. Aliás, antes dos 15 primeiros minutos, os cruz-maltinos tiveram duas boas oportunidades, com Lukas Zuccarello tentando encobrir o goleiro tricolor e Avellar quase finalizando com sucesso.