São Paulo se mantém no G-6 do Brasileiro, mesmo com foco nas Copas

Tricolor frequenta a zona de classificação para a próxima Libertadores desde a 13° rodada do torneio de pontos corridos. Mesmo com reservas

O São Paulo de 2024 vem conseguindo algo que os times dos anos anteriores suaram e não conseguiram: se manter na parte alta da tabela do Brasileirão. Afinal, nas temporadas passadas, o Tricolor sempre dava atenção para as copas e deixava o torneio de pontos corridos de lado. Assim, era muito difícil brigar por título e até mesmo por uma vaga na Libertadores. Contudo, em 2024 isso mudou.

Mesmo disputando as quartas de final da Conmebol Libertadores e de ter sido eliminado na Copa do Brasil apenas há pouco mais de uma semana, o São Paulo se mantém no G-6 há 14 partidas. O Tricolor entrou na zona de classificação da Libertadores na 13° rodada, quando venceu o Bahia no Morumbis e não saiu mais.