Rivais, Veiga e Arrascaeta são os embaixadores do álbum do Brasileirão

Rivais em campo. Mas companheiros fora das quatro linhas. A Panini anunciou, nesta sexta-feira (20), que os meias Arrascaeta, do Flamengo, e Veiga, do Palmeiras, são os embaixadores do álbum de figurinhas desta edição do Campeonato Brasileiro. Diretora de Marketing da empresa na América Latina, Martina Limoni celebrou a parceria com os astros do Rubro-Negro e do Verdão.

“Quando o assunto é Campeonato Brasileiro, não há como não pensar em Arrascaeta e Veiga, nos últimos anos da competição. Com esta parceria, reforçamos, então, a conexão entre a marca, colecionadores e o universo do futebol”, destacou.