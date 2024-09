Rayo Vallecano x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Atleti busca colar na liderança do Campeonato Espanhol diante de um Rayo que precisa se recuperar na tabela

Invicto na competição e ocupando a teceira posição na tabela do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid enfrenta o Rayo Vallecano neste domingo (22), às 16h, no Estádio de Vallecas, em Madrid (ESP). Os donos da casa, todavia, ocupam o 11º lugar, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Como chega o Rayo Vallecano

Os Franjirrojos, por fim, voltaram a vencer após três partidas sem triunfo. Iñigo Pérez, em suma, enfrenta o desafio de melhorar o rendimento do Rayo no clássico madrilenho. Ele, afinal, conta com praticamente todo o elenco, exceto pelo defensor Alfonso Espino e o meia Diego Mendez, ambos lesionados.

Como chega o Atletico de Madrid

Os Colchoneros, em resumo, com três vitórias e dois empates, estão na terceira posição, com 11 pontos. O técnico Diego Simeone terá duas ausências: os meias Pablo Barrios e Thomas Lemar, entregues ao departamento médico.