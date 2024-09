PSG empata fora de casa e conhece primeiro tropeço no Francês

PSG fica no 1 a 1 com o Reims, mas segue na liderança, agora com 13 pontos em cinco jogos Crédito: Jogada 10

O PSG, enfim, conheceu seu primeiro tropeço no Campeonato Português. O Paris Saint-Germain visitou o Reims pela quinta rodada da competição e ficou no 1 a 1. Nakamura abriu o placar aos 9 do primeiro tempo, enquanto Dembélé deu números finais. Apesar do tropeço, o PSG segue na liderança, com 13 pontos em cinco jogos, firme e forte na briga pelo tetracampeonato consecutivo. O Paris Saint-Germain, aliás, é seguido de perto por Olympique de Marselha e Monaco, que somam dez pontos e ainda jogam na rodada. O OM visita o Lyon, enquanto o Time do Principado recebe o Le Havre.