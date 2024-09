Porto vence o Vitória de Guimarães com gol do brasileiro Pepê

O Porto venceu o Vitória de Guimarães por 3 a 0 neste sábado (21), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Português. No estádio Dom Afonso Henrique Guimarães, os gols do time visitante foram do espanhol Samu Omorodion (2x), ex-jogador do Atlético de Madrid, e do brasileiro Pepê, ex-Grêmio. Com a vitória, o Dragão, com cinco vitórias em seis jogos, ficou com 15 pontos, voltando para a segunda posição. O Vitória segue com os mesmos 12, agora na quarta colocação (perdeu uma posição).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como foi o jogo

O primeiro tempo em Guimarães, no norte de Portugal, foi de pouca criatividade ofensiva para ambas as equipes. Apesar de ficar com a bola em seu domínio durante grande parte da partida, o Porto, que teve paciência para criar jogadas (o que faltou para o time da casa), não teve assertividade nas finalizações. Por outro lado, o Vitória de Guimarães sofreu com a alta marcação da equipe do técnico Vitor Bruno. Assim, pouco criou. Em resumo, não houve nenhuma finalização no gol da primeira etapa.