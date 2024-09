Mitrović decide clássico saudita e mantém Al-Hilal com 100% de aproveitamento

Desse modo, com essa vitória, o time comandado por Jorge Jesus chegou a 12 pontos, mantendo 100% de aproveitamento e liderando a liga saudita. Já o rival ocupa o segundo lugar, com nove pontos. O atual campeão, aliás, é justamente o Al-Hilal, que ainda conta com Neymar em seu elenco. No entanto, o craque segue em recuperação de uma lesão.

Próximos jogos do Al-Hilal

Todavia, agora o Al-Hilal muda suas atenções e terá, na terça-feira (24), um jogo pela segunda rodada da Copa do Rei Saudita. Pela liga nacional, portanto, o time retornará aos gramados no dia 29, enfrentando Al Bukayriyah e Al-Kholood Club, respectivamente.

