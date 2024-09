Milito iguala números de jogos de Felipão no Atlético: confira aproveitamento

Técnico argentino chega a 41 partidas no comando do Galo e segue vivo nas disputas da Copa do Brasil e também na Libertadores Crédito: Jogada 10

O técnico Gabriel Milito igualou na partida contra o Fluminense, pelas quartas de final da Libertadores, o número de jogos de seu antecessor, Felipão. Assim, tanto o ex-treinador quanto o atual comandante do Atlético têm o mesmo aproveitamento. Milito, aliás, completou 41 jogos à frente do Galo. Ele estreou no primeiro jogo da final do campeonato estadual contra o Cruzeiro, neste ano. São quase seis meses de trabalho no Atlético. Leia também: Hulk revela quase saída do Atlético por desrespeito da arbitragem em campo

Até o momento, Milito acumula 18 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, com aproveitamento de 54,4%. O time marcou 61 gols e sofreu 50. Todavia, o argentino conquistou o campeonato estadual e segue na disputa pela Copa do Brasil e Libertadores. No entanto, Felipão comandou o Atlético por nove meses e chegou à última rodada do Brasileirão de 2023 ainda com chances de título. Números dos treinadores pelo Atlético Milito