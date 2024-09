Messi passa em branco, e Inter Miami cede empate no fim

Em dia de atuação apagada do astro Lionel Messi, o Inter Miami cedeu o empate no último minuto e ficou apenas no 1 a 1 contra o New York City, fora de casa. O atacante equatoriano Leonardo Campana abriu o placar, enquanto James Sands igualou.

Além de Messi, o Inter Miami tem também nomes como o atacante uruguaio Luis Suaréz e o lateral-esquerdo Jordi Alba, que jogaram com o craque argentino nos tempos de Barcelona. A equipe volta a campo agora no próximo sábado (28), quando recebe o Charlotte.

