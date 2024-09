Manchester City x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

De campanha irretocável até o momento, com quatro vitórias em quatro jogos, o Manchester City recebe o Arsenal, neste domingo (22), às 12h30, no Ettihad Stadium, em Manchester (ING), pela quinta rodada da Premier League. Atual tetracampeã, a equipe comandada por Pep Guardiola fará o primeiro jogo da atual temporada diante do time de Mikel Arteta, ex-auxiliar de Pep, e que com quem vem dividindo o protagonismo da maior liga nacional do mundo nos últimos anos. O jogo, aliás, vale a liderança da competição, já que o clube de Londres chega a treze pontos caso vença o clássico.

Como chega o Manchester City

O City vem de empate em 0 a 0 em casa com a Internazionale (ITA), na estreia da Liga dos Campeões da Europa, quarta-feira (18). Quando o assunto é a Premier League, contudo, a história é outra.Sob a liderança de Pep Guardiola, a equipe tem mostrado um futebol dominante, com especial destaque para Erling Haaland, o artilheiro do time. Ademais, a defesa sólida, liderada por Rúben Dias e fortalecida pela chegada de Gvardiol, tem oferecido a segurança necessária para o sucesso do time.

Além disso, a expectativa é que o City entre em campo mantendo sua formação tradicional, explorando a velocidade nas transições e o controle da posse de bola, marcas registradas do estilo de Guardiola. Tanto Bernardo Silva quanto Phil Foden têm sido peças essenciais no setor ofensivo, enquanto o brasileiro Savinho tem demonstrado seu valor nas partidas recentes.