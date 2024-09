Lyon x Olympique de Marselha: onde assistir e escalações

Time de John Textor começou o Francês patinando. No rival, ex-jogador do Botafogo desponta como um dos destaques

Domingo (22) é dia de choque entre dois clubes tradicionais do futebol francês. A data contempla o encontro entre o Lyon, do sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, e o Olympique de Marselha, equipe com forte viés popular. Os times se engalfinham pelos três pontos a partir de 15h45, horário de Brasília, no Groupama Stadium, região metropolitana e industrial de Lyon.

O Olympique está na frente na classificação geral da Ligue 1, com dez pontos, almejando a liderança na terra de Napoleão Bonaparte. Já a equipe da Eagle, holding que também abarca o Botafogo, soma apenas quatro em 12 disputados. No momento, portanto, mira a parte baixa da tabela.

Como chega o Lyon?

O Lyon entra em campo sabendo que, durante a semana, sob o olhar atento de John Textor, tem compromisso pela Liga Europa, contra o Olympiacos (GRE), também em sua praça esportiva. O mandachuva norte-americano já confirmou presença no evento. Antes, no entanto, contra o Olympique, a esperança está centrada em Lacazette, ex-Arsenal.