Leverkusen x Wolfsburg: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão alemão (e também da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha), o Bayer Leverkusen recebe o Wolfsburg neste domingo (22). O confronto é válido pela quarta rodada da competição, e a bola vai rolar às 10h30.

Onde Assistir:

A partida terá transmissão através do serviço por streaming One Football e pela Cazé TV, no youtube

Como chega o Bayer Leverkusen

O Leverkusen estreou com derrota após ser campeão invicto. No entanto, a equipe comandada por Xabi Alonso venceu os dois últimos compromissos. Assim, soma seis pontos, contra 12 do líder Bayern de Munique (que já jogou na rodada). Dessa forma, o Bayer chegará aos nove pontos em caso de vitória e 12 se derrotar o Bayern no próximo fim de semana. Ou seja, a briga está pelo título está no início e embolada. A equipe conta com o fato de ter todo o elenco à disposição.