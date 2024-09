Gustavo Prado terá oportunidade no duelo do Inter contra o São Paulo

Atacante substituirá Gabriel Carvalho no duelo contra o Tricolor, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro

O Internacional encerrou a preparação para o duelo contra o São Paulo neste sábado (21/9). Afinal, no domingo (22/9), as equipes se enfrentam no Morumbis, às 18h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado tinha apenas uma dúvida para o embate. Quem seria o substituto de Gabriel Carvalho.

O jogador está suspenso por receber o terceiro cartão amarelo, durante a vitória Colorada diante do Cuiabá, na última rodada. Assim, Roger Machado definiu que o garoto Gustavo Prado vai começar a partida no Morumbis.