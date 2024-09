Grêmio x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, tricolores e rubro-negros se enfrentam neste domingo, pelo Brasileirão. Time carioca jogará com reservas

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo (22), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 18h30 (de Brasília). O Imortal, na segunda parte da tabela, tem 28 pontos. Por outro lado, o Rubro-Negro, que vai entrar em campo com o time reserva, tem 45.

Onde assistir

O SporTV e o Premiere transmitem a partida.

Como está o Grêmio

O Grêmio, que terá o interino Marcelo Salles, ex-Flamengo, na beira do campo (por conta da suspensão de Renato Gaúcho), vai para a partida com a defesa modificada. Afinal, Jemerson, suspenso, e Rodrigo Ely, lesionado, não ficam à disposição. Assim, os titulares serão Gustavo Martins e Kannemann, que retornam de suspensão. No meio-campo e no ataque, o Tricolor Gaúcho terá Monsalve, Cristaldo e Soteldo e Braithwaite.