Gabriel Brazão passa ileso em quase metade dos jogos pelo Santos

Uma das contratações do Santos para esta temporada, o goleiro Gabriel Brazão recebeu a difícil missão de substituir o capitão João Paulo na equipe. Afinal, o titular rompeu o tendão de Aquiles no início da Série B e só terá condições de atuar novamente no ano que vem. Contudo, o reforço do Peixe vem apresentando grande desempenho e, na última partida contra o Botafogo-SP, chegou em uma marca importante.

Afinal, Gabriel Brazão chegou a dez jogos sem sofrer gols pelo Peixe desde que chegou ao clube, nesta temporada. Ele estreou no dia 24 de maio, na derrota para o América-MG, ao entrar em campo no primeiro tempo, justamente para substituir João Paulo, lesionado. Desde então, são 21 partidas com a camisa do Santos, o clube que mais defendeu na carreira. Quase metade destes embates, passou ileso.