Fluminense busca encerrar jejum no clássico contra o Botafogo

Tricolor não vence o arquirrival desde 26 de junho de 2022 e perdeu os último cinco clássicos contra o líder do Brasileirão Crédito: Jogada 10

Após bater o Atlético-MG, no jogo de ida das quartas da Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assim, o Tricolor terá pela frente o líder Botafogo, neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, e necessita quebrar um jejum de seis partidas sem vencer o arquirrival. Nesse sentido, o último triunfo da equipe de Laranjeiras sobre o Alvinegro aconteceu no dia 26 de junho de 2022, em jogo disputado pelo Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Na época, o zagueiro Manoel, que busca voltar a ter oportunidade entre os titulares, estufou a rede e garantiu a vitória por 1 a 0. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desde então, as equipes se enfrentaram seis vezes, com um empate e cinco vitórias seguidas do Glorioso. Na era dos pontos corridos, aliás, os rivais mediram forças em 37 oportunidades, com 13 vitórias para o Botafogo, 12 para o Fluminense e 12 empates.

Caso a equipe de General Severiano vença o clássico, pode superar a marca estabelecida pelo time de Garrincha em 1962. Afinal, são cinco vitórias consecutivas do Alvinegro sobre o Tricolor, a segunda melhor sequência no clássico mais antigo do país, que começou em 1906. De acordo com o pesquisador da história do Botafogo Rafael Casé, as maiores sequências da história são de cinco, entre 14/12/1961 e 8/12/1962 e, agora, entre 2022 e 2024.