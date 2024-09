Fábio dá opinião sobre polêmico gol em derrota do Fluminense

Para o goleiro, houve falta de Gregore em Felipe Melo no gol do Botafogo; lance ocorreu já nos acréscimos da etapa final no Maracanã

O goleiro Fábio não gostou nada da marcação do árbitro Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO) no lance do gol do Botafogo sobre o Fluminense (derrota tricolor por 1 a 0), neste sábado (21), no Maracanã. Afinal, o arqueiro enxergou falta de Gregore em cima de Felipe Melo na área dpo Flu.

Na sequência do lance, o volante só rolou para Luiz Henrique, que, com o gol vazio, só rolou para o fundo da rede. Após o apito final, Fábio reclamou da arbitragem.

