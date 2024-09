Em noite de goleiros, Botafogo-PB x São Bernardo empatam pela Série C

Time do estado de São Paulo ainda depende das próprias forças para subir, enquanto equipe paraibana soma apenas dois pontos no quadrangular

Empate frustrante pelo placar de 0 a 0 no jogo entre o Botafogo-PB x São Bernardo. Esse é o sentimento das equipes após o duelo que ocorreu no Almeidão, neste sábado (21). Os dois times ainda sonham com o acesso à segunda divisão, mas a situação ficou difícil no Grupo B.

Os dois goleiros brilharam no confronto. Afinal, Dalton, do time paraibano, e Alex Alves, pelo Bernô, intervieram diversas vezes para evitar os gols das equipes no jogo decisivo. Assim a partida terminou sem gols.

