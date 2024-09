Em noite de golaços, Fortaleza arrasa Bahia e é vice-líder do Brasileirão

Com grande atuação coletiva, Leão faz 4 a 1, segue invicto no Castelão e vai secar o Palmeiras neste domingo; Esquadrão segue em sexto

O Fortaleza foi superior na primeira etapa, contando principalmente com os arranques de Marinho pelo lado direito. Aos 27 minutos, o camisa 11 soltou um mini míssil da intermediária para abrir o placar. O Bahia, porém, respondeu rápido e deixou tudo igual com Everaldo. Aos 35, contudo, Marinho voltou a investir pela direita e, com outro belo arrmeate recolocou o Laion à frente. A partir daí, os donos da casa passaram a administrar a vantagem.

Com o resultado, o time cearense chega 52 pontos, dois a mais do que o Palmeiras, que joga neste domingo. Por outro lado, tem quatro pontos a menos que o líder Botafogo. Já a equipe de Salvador estaciona nos 42 pontos, em sexto na tabela.

Segundo tempo

O Bahioa voltou com mudanças do intervalo e passou a ter a posse de bola. Mas, ainda assim, faltou repertório e não levou perigo. Aos 19 minutos, os visitantes reclamaram acintosamente de um toque de mão na área, mas a arbitragem deu sequência ao jogo. Por outro lado, o time de Vojvoda aproveitou os espaços do adversário, em especial explorando as costas dos defensores em arrancadas. Assim, o Laion transformar a vitória em goleada. Pochettino, ao receber passe na área, concluiu para fora. Mas houve a marcação de pênalti após revisão do lance. Pochettino não fez de primeira, pas pegou rebote do goleiro para anotar o terceiro. Pouco depois Zé Welison foi expulso após falta violenta. Por fim, Martínez achou Kayzer livre na área com passe de calcanhar e viu o companheiro definir o placar.

FORTALEZA 4×1 BAHIA

Campeonato Brasileiro – 27ª Rodada

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE) (Derek, 30’/2ºT)

Data: 21/9/2024 (sábado)

Gols: Marinho, 26’/1ºT (1-0); Everaldo, 28’/1ºT (1-1); Marinho, 35’/1ºT (2-1); Pochettino, pen, 34’/2ºT (3-1); Renato Kayzer, 43’/2ºT (4-1).

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Mancuso (Tinga, 40’/2ºT) ; Zé Welison, Hércules (Pochettino, 29’/2ºT) Matheus Rossetto (Pedro Augusto, 40’/2ºT) e Emmanuel Martínez; Marinho (Yago Pikachu, 36’/2ºT) e Lucero (Renato Kayzer, 30’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta (Rezende, intervalo) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena, 28’/2ºT) e Cauly (Ademir, 28’/2ºT); Everaldo (Luciano Rodríguez, xx’/2ºT) e Thaciano (Rafael Ratão, intervalo). Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Matheus Rossetto, Lucero (FOR), Jean Lucas (BAH)

Cartão vermelho: Zé Welison (FOR)*

*Por chegada imprudente no tornozelo de Arias.

