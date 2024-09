Depay vibra com estreia pelo Corinthians: ‘Foi louco’

(Grande) estreante desta tarde (21), o atacante holandês Memphis Depay vibrou com o início da caminhada pelo Corinthians. No entanto, ele foi além e destacou que o mais importante foi o Timão ter vencido o lanterna Atlético-GO por 3 a 0 na Neo Química Arena.

“É louco, eu realmente aproveitei o ambiente, me receberam muito bem. Me sinto muito bem-recebido. Hoje o mais importante foi vencer. Em um estádio assim e com uma torcida assim, tenho certeza que vamos melhorar. Eu lido com as circunstâncias, eu vim para ajudar, tento estar pronto o mais rápido possível. Não joguei na maior intensidade, nós estávamos ganhando. Vou tentar melhorar o quanto antes para ajudar o time”, comentou Depay em entrevista ao “Premiere”.

Memphis Depay entrou aos 21 minutos do segundo tempo no lugar de Yuri Alberto, teve boa movimentação e quase marcou um gol sobre o Atlético-GO. O holandês assegurou que logo estará em sua melhor forma física. Pronto, portanto, para ser titular e jogar os 90 minutos.