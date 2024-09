Corinthians x São Paulo (Brasileirão feminino): onde assistir, escalações, arbitragem

Corinthians e São Paulo decidem neste domingo (22/09), às 10h, na Neo Química Arena, quem será o grande campeão do Campeonato Brasileiro Feminino. No jogo de ida, as Brabas venceram por 3 a 1 no Morumbis. Assim, podem perder por até um gol de diferença que mesmo assim fica com a taça. Já o Tricolor precisa vencer fora de casa por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por três para conseguir um título inédito.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV, TV Brasil e Canal GOAT.

Como chega o Corinthians

Além de ter a vantagem de jogar em casa, o Timão tem a seu favor o placar construído no jogo de ida. Afinal, no último domingo (15), no MorumBIS, a equipe venceu por 3 a 1: Millene e Vic Albuquerque, duas vezes, foram às redes pelo Alvinegro. Assim, o Corinthians garante o título em caso de triunfo, empate ou derrota por um gol. Para a partida, o técnico Lucas Piccinato deve manter o time que venceu o primeiro jogo da final.