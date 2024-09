Corinthians vence o Atlético-GO na estreia de Depay

Romero brilha e marca dois gols na vitória do Timão sobre o lanterna do Campeonato Brasileiro neste sábado (21)

O torcedor do Corinthians viveu uma tarde inesquecível neste sábado (21), na Neo Química Arena. O time jogou um segundo tempo muito bom, derrotou o Atlético-GO por 3 a 0 e, de quebra, o astro holandês Memphis Depay estreou com a camisa alvinegra. O atacante entrou na segunda etapa, quando o Timão já construira o placar, com ambos os gols de Angel Romero. O terceiro foi de Garro. Com o resultado, os anfitriões chegaram aos 28 pontos e encerraram a partida na 17ª posição na tabela. O Dragão segue em último, com 18.

O Corinthians, em resumo, volta a campo na próxima terça-feira (24), novamente em casa, diante do Fortaleza, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Atlético-GO, todavia, joga apenas no domingo (29), diante do Fluminense, em Goiânia (GO).

Corinthians desafoga no fim do primeiro tempo

Além de suas próprias limitações técnicas, o Corinthians também esbarrou na ansiedade no primeiro tempo. Com a necessidade de vencer em casa o lanterna da competição, o Timão errou passes fáceis, errou muito e criou pouco na primeira parte do jogo.