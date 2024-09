Com gol de Mosquito, Vitória bate o Juventude e deixa o Z4 do Brasileirão

Jogador anota seu primeiro gol com a camisa do Leão, em triunfo por 1 a 0, no Barradão; time ganha três posições na tabela

O Vitória chegou ao segundo triunfo seguido no Brasileirão ao derrotar o Juventude, neste sábado (21), por 1 a 0, no Barradão. Gustavo Mosquito, cobrando pênalti, foi o autor do gol da vitória, no que foi seu primeiro tento com a camisa do Leão.

O jogo

Fazendo uso da força de seu estádio, o Vitória tomava as rédeas do jogo. No primeiro grande momento, Gabriel fez uma defesaça em lindo chute de Matheusinho, principal jogador do Leão em campo. A bola ia no ângulo, mas o goleiro do Juventude fez uma intervenção providencial, com a ponta dos dedos, aos 17′.

O jogo parecia que ia para o intervalo zerado. Até que Yan Souto vacilou e Carlos Eduardo disparou rumo à área, driblando Gabriel, aos 44′. O goleiro chegou atrasado e deu um carrinho no atacante, mas o árbitro Bráulio da Silva Machado deixou o lance seguir pois Raúl Cáceres ainda poderia fazer o gol. O jogador, porém, perdeu a chance, com o árbitro indo ao VAR e marcando o pênalti para o time da casa.

Demonstrando confiança, Gustavo Mosquito pediu a bola e foi para a cobrança, anotando seu primeiro gol com a camisa do Vitória. O ex-corintiano bateu rasteiro, no meio, iludindo Gabriel.