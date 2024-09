Alan Patrick, do Inter, alimenta sonho de Seleção: ‘É possível’

Meia teve queda de rendimento e sofreu lesões, mas retoma bom desempenho com a camisa do Colorado

O desempenho de 2023 de Alan Patrick no Internacional começa a reaparecer no fim da temporada 2024. Após sofrer com lesões, o meia voltou a ser fundamental na recuperação do time no Brasileirão. Deste modo, o meia admitiu que alimenta o sonho de convocação para Seleção.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O sonho eu alimento sempre. Enquanto estiver atuando em alto nível, acredito que seja possível. Procuro estar com a cabeça no Inter. A seleção é consequência do trabalho no clube. Sabemos a importância de o time estar bem para que jogadores possam ter a convocação”, diz o capitão.