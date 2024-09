Adryelson pode ser o último reforço do Botafogo a estrear em 2024

Chegou, enfim, a hora de Adryelson? Dos reforços que o Botafogo anunciou em 2024, o Ministro da Defesa ficou por último na fila e ainda não entrou em campo com a camisa preta e branca. Neste sábado (21), porém, o zagueiro pode ganhar a primeira oportunidade desde o retorno ao Mais Tradicional. Para preservar alguns jogadores devido a questões físicas e ao desgaste na Libertadores, Artur Jorge acena com mudanças para o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, às 18h30, pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro. Neste contexto, o nome do xerife ganha força para estar entre os 11 titulares do treinador bracarense.

Com a dupla Bastos/Barboza em alta, Adryelson teve de esperar e assumir, no plantel alvinegro, a condição de reserva imediato, no lugar de Halter. No entanto, a comissão técnica entende que o Ministro precisa de ritmo de jogo o mais rápido possível. Afinal, o jogador retornou recentemente de férias, com pouquíssimos jogos pelo Lyon (FRA) na bagagem: quatro em 2023/2024 e apenas uma participação na atual temporada europeia. Bastos, com idade mais elevada, seria, na teoria, o zagueiro poupado para a entrada do beque.