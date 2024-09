Wesley, do Flamengo, termina com mulher grávida e nega traição com ex de jogador

Relacionamento entre Wesley, do Flamengo, e Amanda Martins teria terminado há mais de um mês; Ana Li é apontada como novo affair do lateral

O lateral-direito Wesley, do Flamengo, se viu envolto em uma polêmica fora de campo. O jogador, que será pai em breve, terminou com Amanda Martins, que está grávida do camisa 43. Porém, o atleta já estaria conhecendo melhor a paulista Ana Li Sangaletti, que foi namorada de Lázaro, ex-rubro-negro e que atualmente defende no Palmeiras. A informação foi revelada pelo perfil ‘Condomínio da Fifi’.

Wesley revelou que de fato chegou a ficar com Ana Li. Além disso, afirmou que terminou com Amanda há um tempo.

“Eu e a Amanda terminamos há mais de um mês, conversamos e vimos que era melhor assim. Não deu certo a gente como casal, mas eu não estou namorando ninguém. A gente só ficou”, afirmou o lateral.