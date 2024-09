Werder Bremen x Bayern: onde assistir, escalações, arbitragem

Líder do Campeonato Alemão com campanha 100%, o Bayern de Munique, neste sábado (21/9) tem uma pedreira pela frente. Afinal, visitará o Werder Bremen, no Weserstadium, às 10h30 (de Brasília). O time da casa segue invicto na competição e, com cinco pontos, espera vencer para entrar no G4.

Onde assistir

Os canais SporTV, Goat e Onefootball transmitem a partir das 10h30 (de Brasília).

Como chega o Werder Bremen

O Werder Bremen tem um desfalque importantíssimo. Afinal, o zagueiro Friedl, principal alicerce defensivo do esquema 3-4-2-1 do técnico Ole Werner, foi expulso na rodada passada, quando o time venceu o Mainz por 2 a 1. Sem ele, o argentino Julián Malatini vai para o jogo. No ataque, Ducksch será a referência.