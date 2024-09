Volta Redonda x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado pela quarta rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

Volta Redonda e Remo se enfrentam neste sábado (20), às 17h30 (de Brasília), pela quarta rodada do grupo B do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Primeiro e segundo colocados com cinco pontos, as equipes, portanto, entram em campo em duelo direto pela liderança. Onde assistir A partida terá transmissão da Dazn.