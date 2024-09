Vitória x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão e Jaconero duelam, neste sábado, às 16h, no Barradão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória e Juventude se enfrentam neste sábado (21), às 16h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 27ª rodada do Brasileirão. O Leão, com 25 pontos, abre a zona de rebaixamento e precisa vencer para não se complicar na briga contra o descenso. Do outro lado, o Jaconero está em 11º, com 32, e segue de olho nas vagas para a Sul-Americana.

Onde assistir

A partida entre Vitória e Juventude, aliás, terá transmissão do Premiere.