Vitória de Guimarães x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande no Campeonato Português 2024/25. Vitória de Guimarães e Porto se enfrentam, neste sábado (21), às 14h (de Brasília), no Dom Afonso Henrique Guimarães, em partida válida pela 6ª rodada da Liga portuguesa. O duelo coloca frente a frente o vice-líder contra o terceiro colocado da competição.

LEIA MAIS: Técnicos comentam ameaça de greve dos jogadores por sobrecarga no calendário

Como chega o Porto

Por outro lado, o Porto é o vice-líder do Português e tem uma campanha idêntica à do Vitória de Guimarães. No entanto, fica na segunda posição por levar vantagem no saldo de gols.

Ao mesmo tempo, o Porto terá alguns desfalques para o jogo deste sábado. Dessa maneira, a baixa mais recente fica por conta do goleiro Samuel Portugal, que lesionou a mão esquerda. Assim, ele se junta a Fábio Vieira, Zaidu e Iván Marcano no departamento médico do clube.