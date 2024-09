Vasco x Atlético-MG: jogo da volta será em São Januário

Diretor executivo Marcelo Sant'Ana confirma que mando será no estádio Cruz-Maltino; havia possibilidade de duelo ser no Maracanã

O diretor executivo do Vasco, Marcelo Sant’Ana, cravou que o Cruz-Maltino exercerá o mando de campo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, em São Januário. A confirmação ocorreu a jornalistas na sede da CBF após o sorteio desta sexta-feira (20), que determinou a ordem dos mandos de campo para as semifinais.

Assim, se encerra o debate sobre onde o Vasco mandaria seu jogo. Afinal, havia expectativa pela possibilidade de se levar a partida para o Maracanã, onde cabem mais torcedores do que em São Januário. Sant’Ana explicou que a decisão já estava tomada, independente do resultado do sorteio.

