Vasco acerta com empresa para vender potencial construtivo de São Januário

O Vasco acertou com uma empresa de consultoria para auxiliar no processo de venda do potencial construtivo de São Januário. Assim, o clube carioca fechou com os serviços da Primaz Corporate para acelerar as negociações visando a reforma do estádio. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a direção do Cruz-Maltino acredita que a chegada da empresa é um salto importante para o tão sonhado processo. Ela, portanto, atua na área de intermediação e estruturação de transações para grandes ativos imobiliários.

“Nossa missão é buscar mais rentabilidade nos ativos imobiliários de grande porte em qualquer esfera, seja para a ponta que precisa vender um bem imóvel ou para a ponta que precisa comprar e fazer renda com um ativo imobiliário”, diz a empresa.