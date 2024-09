Torcedores do Botafogo lançam bandeira em homenagem a Textor

Gratidão! Proprietário da SAF do Botafogo 'aparece' no pré-jogo, pela Copa Libertadores, nas cercanias do Estádio Nilton Santos

Em meio a discussões acaloradas sobre o Fair Play Financeiro, denúncias de fraude no futebol brasileiro, depoimentos às autoridades do país e polêmicas com dirigentes de outros clubes, o empresário John Textor vai conquistando o coração da torcida do Botafogo. Na quarta-feira (18), antes da partida contra o São Paulo, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, um grupo de alvinegros desfraldou, então, uma bandeira com o rosto do magnata norte-americano e um agradecimento ao mandachuva em inglês, na língua do big boss.

A “Fogo VK”, coletivo de cerca de 330 torcedores de Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi a responsável pela homenagem ao sócio majoritário da SAF do Mais Tradicional, no Setor Leste, do Colosso do Subúrbio. Antes do embate, aliás, o ex-jogador André Silva, campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995, compareceu para fortalecer o esquenta da rapaziada. A equipe de reportagem do Jogada10 também esteve presente na confraternização e foi agraciada com um churrasco.

“A bandeira significa muito para nós. Textor foi quem recolocou o Botafogo no mapa. Somos gratos por tudo o que ele fez por nós. Estamos vendo o Botafogo forte por causa dele”, disse, entusiasmado, Ecko, um dos líderes da torcida, ao J10, horas antes do empate entre o Glorioso e o São Paulo.