Técnicos comentam ameaça de greve dos jogadores por sobrecarga no calendário

A ameaça de greve de jogadores como Rodri, do Manchester City, e Koundé, do Barcelona, em protesto contra a sobrecarga de jogos imposta pela Uefa e Fifa, reacendeu o debate entre jogadores e treinadores sobre o calendário apertado no futebol europeu. Dessa maneira, o técnico do Bayern de Munique, Kompany, foi um dos que se posicionaram sobre o tema e apresentou uma possível solução.

“Chega a um ponto em que 75 ou 80 jogos por temporada não é realista. A solução seria limitar o número de partidas que cada jogador pode disputar. Além disso, garantir um período de férias obrigatório”, sugeriu o treinador do Bayern durante entrevista coletiva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao mesmo tempo, Luis Enrique, técnico do PSG, também abordou a questão, mas com um ponto de vista diferente. Ele negou a possibilidade de greve, argumentando que o Campeonato Francês, por ter duas equipes a menos, resulta em quatro jogos a menos no calendário, o que ameniza o impacto da sobrecarga.