São Paulo fará três jogos em casa após sequência longe do Morumbis

Após uma sequência longe de casa, o São Paulo se prepara para uma mini temporada jogando ao lado de seu torcedor. Contra o Internacional, neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor inicia um período de três jogos atuando em seus domínios.

Depois do jogo contra o Internacional, o São Paulo tem o duelo decisivo contra o Botafogo no Morumbis, pela Libertadores. As equipes se enfrentam na quarta-feira (25/9), às 21h30. Como as equipes ficaram no empate sem gols no jogo de ida, quem vencer no Cícero Pompeu de Toledo avança para a semifinal da competição continental.